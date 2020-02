Altweiber in Remscheid : Narren haben die Macht im Rathaus

Altweiber in Remscheid

Innenstadt Bei der Weiberfastnachtsfete der Stadt trifft der amtierende OB auf seine CDU-Herausforderin. Kurz wird der Toten von Hanau gedacht.

Der kleine Sitzungssaal im Remscheider Rathaus ist gemeinhin nicht als die Feierhochburg in der Seestadt auf dem Berge bekannt. Hier werden Woche für Woche ganz nüchtern von den Lokalpolitikern Verwaltungsvorlagen auf grauem Umweltpapier beraten.

Gut eine gute Stunde lang war das am Donnerstag anders. Als pünktlich um 11.11 Uhr vom Band der kölsche Karnevalsschlager „Wenn et Trömmelje jeht“ ertönte, kam echte Stimmung auf dem blassgrünen Teppichboden auf. Die Tanzgarde der Rot-Blauen Funken enterte den Saal, im Kielwasser folgte – begleitet von seiner Frau Bärbel – Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz im Dress eines bretonischen Fischers mit Ringel-Pulli, Hosenträgern und Strickmütze. Bevor das gerade aus einem kurzen Frankreich-Urlaub zurückgekehrte Stadtoberhaupt den Rathausschlüssel symbolisch an Sabine Kiel von der Lenneper Karnevalsgesellschaft übergab, bat er die Feierwilligen im gut gefüllten Saal um Ruhe und ein kurzes Innehalten für die Opfer des Anschlages von Hanau vom Morgen. Das klappte sehr gut und stimmte den OB froh und dankbar.