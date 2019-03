Schule in Remscheid : Nachhilfe in IT-Sicherheit

Tobias Schrödel erklärte unter anderem, wie Facebook und Co. an Daten gelangen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Im Leibniz-Gymnasium sprach Comedian Tobias Schrödel humorvoll über Gefahren, die im Internet lauern. TV-Experte Schrödel ist Fachinformatiker und war viele Jahre lang als Fachmann für IT-Sicherheit tätig.

Eine ebenso lehrreiche wie unterhaltsame Nachhilfestunde in IT-Sicherheit gab Tobias Schrödel am Montagabend im Leibniz-Gymnasium. Der Hacker und IT-Comedian – so bezeichnet sich der Münchner gern selbst – zeigte den Schülern und interessierten Gästen, wie viel Persönliches sie, ohne es zu wissen, im Internet preisgeben – und wie sie mit ihren Daten behutsamer umgehen können.

Tobias Schrödel ist Fachinformatiker und war viele Jahre lang als Experte für IT-Sicherheit tätig. Seit 2011 sieht man ihn in Fernsehsendungen wie „Stern TV“, wenn es um Computer und IT-Sicherheit geht.

Info Passwort-App kann helfen Passwörter Ein sicheres Passwort ist lang und kompliziert. Zum Merken hat Tobias Schrödel folgende Tipps: Eine Passwort-App herunterladen und alle Passwörter darin speichern. Dann braucht man sich nur noch das Passwort für die App zu merken.

Ein großes Thema am Montagabend waren die Passwörter. Sicher sei nur eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, kombiniert mit Sonderzeichen. Dabei sollte das Passwort nicht weniger als acht Zeichen haben.

Wie schnell einfache Passwörter zu knacken sind, zeigte er an verschiedenen Beispielen. Mit einen russischen Programm, das man im Internet kaufen kann, sind Passwörter mit vier Zeichen in Sekundenschnelle entschlüsselt. Bei acht Zeichen dauert es schon mehr als einen Tag. Um ein kompliziertes Passwort zu knacken, habe er schon mal ein halbes Jahr gebraucht. Die Sicherheit werde noch größer, wenn man seine Passwörter in kurzen Abständen – etwa wöchentlich – wechsle. Im Darknet, zeigte Schrödel, kann man für wenig Geld die Login-Daten von Zalando-Kunden kaufen. Von sieben von Schrödel gekauften Login-Daten funktionierten fünf. Die anderen Kunden hatten ihr Passwort in der Zwischenzeit gewechselt. Auch eine zweite E-Mail-Adresse ohne den richtigen Namen könne helfen, die Sicherheit des Nutzers zu erhöhen.

Lügen im Netz seien durchaus angesagt. „Besonders in den sozialen Medien ist ein falscher Name oder ein anderer Wohnort ein Schritt zu mehr Sicherheit“, sagte der Experte. Was ein ins Netz gestelltes Foto alles preisgibt, ließ wohl die allermeisten Zuhörer staunen. Ein Beispielfoto zeigte einen Hund, der sich auf seinem Lager ausruht. Es wurde mit einem Smartphone aufgenommen und auf Facebook gestellt. Tag und Stunde der Aufnahme, Typ der Kamera und des Smartphones und die präzisen Koordinaten des Ortes der Aufnahme verrieten die Metadaten. Was folgte, war ein bisschen Recherche im Internet – und schon kannte Tobias Schrödel Namen, Adresse, Beruf und Hobbys des Fotografen und Hundebesitzers.

Wie viel „Honig“ Experten aus den meist gedankenlos und gern angeklickten „Likes“ (Gefällt-mir-Angaben) saugen, war wohl für die meisten Zuhörer im Saal Neuland. Aus 68 von einer Person angeklickten „Likes“ ergeben sich Geschlecht, Hautfarbe, Altersgruppe, Religion, Schulbildung und Gehaltsgruppe. Genug Daten, um gezielte Werbung an den Mann (oder die Frau) zu bringen.