Programm in Remscheid Nachhaltigkeit beschäftigt auch die VHS

Die VHS weiß eins ganz genau: Ihr Angebot muss mit der Zeit gehen, muss ein Stück weit spiegeln, was die Menschen bewegt und interessiert und hat zudem noch einen offiziellen verpflichtenden Bildungsauftrag (zumindest in NRW), dieser gibt aktuell vor, dass das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ besonders berücksichtigt werden muss. „Aus all diesen Gründen bieten wir zum Beispiel erstmalig einen umfassenden Klimakurs an, der sechs Abende umfasst und jede Menge Wissenwertes rund um die Thematik vermittelt, aber auch Anregungen für den effektiven Klimaschutz gibt“, erklärt Alfons Ströter, Leiter des Fachbereichs Politik & Gesellschaft. Zudem vermittelt ein Fachvortrag wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Energieversorgung aus erneuerbaren Energien.