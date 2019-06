Projekt in Remscheid : Nachhaltiges für die Schüler-Genossenschaft

Remscheid Zusammen mit den Remscheider Foodsharern haben EMA-Schüler Erdbeermarmelade aus gespendeten Früchten hergestellt.

Schon auf dem Flur in einem der oberen Stockwerke in der EMA, dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, riecht es verführerisch nach Erdbeeren. Es ist warm, was durch mehrere Kochplatten im Klassenzimmer noch verstärkt wird. Rund 20 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse sind mit ihrem Lehrer Malte Kläser und einigen Vertreterinnen der Remscheider Foodsharer zu Gange und stellen Glas um Glas leckerer Erdbeermarmelade her.