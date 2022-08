Reperaturen-Café in Remscheid : Nachhaltig sein und dabei Geld sparen

Reiner Muhl vom Reparaturen-Café versucht, einen defekten Toaster zu reparieren. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Innenstadt Die ehrenamtlichen Helfer in der Fahrradwerkstatt und im Reparaturen-Café sind nach den Sommerferien wieder aktiv. Mit ihrer Arbeit sorgen sie dafür, dass weniger defekte Geräte im Müll landen.

Es gibt ein englisches Sprichwort, das übersetzt soviel bedeutet wie: Wenn etwas nicht kaputt ist, repariere es nicht! Umgekehrt könnte man daraus machen: Wenn etwas kaputt ist, repariere es – und wirf es nicht in den Müll!

Nach diesem Motto funktionieren etwa die ehrenamtlich betriebenen Reparaturen-Cafés, die es seit einigen Jahren in vielen Kommunen – und von unterschiedlichen Trägern – gibt. So auch das Reparaturen-Café und die Fahrradwerkstatt der Diakonie im Kirchenkreis Lennep. Das Angebot, das immer in den Räumen der Citykirche am Ambrosius-Vaßbender-Platz, beziehungsweise nebenan an der Kirchhofstraße stattfindet, hat nun nach den Sommerferien am Mittwochvormittag den Betrieb wieder aufgenommen.

Info Reparaturen-Café und Fahrradwerkstatt Termine Das Reparaturen-Café und die Fahrradwerkstatt der Diakonie finden jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr statt. Ort Reparaturen-Café, Ambrosius-Vaßbender-Platz 1. Fahrradwerkstatt, Kirchhofstraße 2. Unkosten Für die Reparatur fallen keine Kosten an, sondern es wird um eine Spende in Höhe des Unkostenbeitrags gebeten.

Wobei es das Reparaturen-Café in den vergangenen zweieinhalb Corona-Jahren auch nicht leicht hatte, wie Reiner Muhl sagt. „Wir haben, wie die meisten anderen Angebote und Vereine auch, eine Zwangspause einlegen müssen – seit Mai dieses Jahres sind wir wieder im Einsatz. Nach den Osterferien ging es wieder los.“

Mit durchaus unterschiedlicher Inanspruchnahme. „Gerade beim letzten Termin vor den Sommerferien sind wir mehr oder weniger nur herumgesessen – aber heute sieht das schon ganz anders aus“, sagt Reiner Muhl. Tatsächlich scheinen sich bei den Bürgerinnen und Bürgern die defekten Elektrogeräte angesammelt zu haben. „Wir sind gerade mal eine Stunde hier und hatten schon neun oder zehn Kunden“, sagt Reiner Muhl.

Dabei geht es gar nicht immer darum, Geräte wieder ans Laufen zu bekommen. Wie sich am Beispiel eines Ehepaars zeigt, das mit einem Rasentrimmer und einem – noch relativ neuen – Staubsauger in die Citykirche kommen und sich direkt an Reiner Muhl wenden. „Die beiden Geräte funktionieren nicht mehr richtig, wenn Sie sie reparieren können, können Sie sie auch spenden – wir brauchen sie selbst nicht mehr“, sagt die Frau. Aber selbst wenn das nicht mehr möglich sei, könnten die ehrenamtlichen Helfer – es sind fünf an der Zahl, in der Fahrradwerkstatt sind noch einmal vier bis fünf weitere Helfer tätig – die Geräte ausschlachten, um Ersatzteile für andere Reparaturen zu bekommen. „Den Rest entsorgen wir dann am Wertstoffhof“, sagt Reiner Muhl. Das Ehepaar ist nicht zum ersten Mal in der Citykirche – „wir haben schon mal eine Nähmaschine vorbeigebracht, ebenfalls als Spende“, sagt die Remscheiderin.

An seinem Arbeitsplatz sitzt Reiner Muhl wenig später über einen Toaster gebeugt. „Manche Geräte sind vom Hersteller so gebaut worden, dass man sie ohne Spezialwerkzeug gar nicht auseinanderbekommt“, sagt er. Und deutet auf die Schrauben, mit denen die Hülle des Toasters befestigt ist. „Die bekommt man mit einem normalen Schraubendreher gar nicht auf“, sagt Reiner Muhl. Zum Glück ist man im Reparaturen-Café diesbezüglich gut ausgerüstet. Der Toaster funktioniert an sich – heißt: er wird heiß und das Brot wird getoastet. „Aber der Toastkasten bleibt nicht unten, so dass man ihn händisch so lange festhalten müsste, bis das Brot fertig getoastet ist“, sagt Rainer Stratmann, dem das Gerät gehört.

Der Remscheider hofft, dass Reiner Muhl ihm helfen kann. „Man wirft doch viel zu viel weg – und das auch viel zu schnell. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, die jemand mit entsprechender Ahnung reparieren kann“, sagt er. Reiner Muhl ergänzt: „Wir haben eine ganz gute Quote – wenn nicht irgendwelche speziellen Einzelteile fehlen, können wir um die 80 Prozent der Geräte reparieren, die uns gebracht werden.“ Beim defekten Toaster sei er zunächst von einem mechanischen Problem ausgegangen. „Aber das ist es nicht. Ich glaube, dass die Spule kaputt ist, die den Toastkasten unten hält, bis der Toastvorgang beendet ist“, sagt er.

Rainer Stratmann war noch nie im Reparaturen-Café. „Ich habe gerade Urlaub – und daher auch ein wenig Zeit –, und meine Frau hat zu mir gesagt, dass ich mit dem Toaster doch mal hierherkommen sollte“, sagt der Remscheider. Ebenfalls mit dabei hat er eine tragbare Stereoanlage. „Der CD-Player funktioniert nicht. Vielleicht ist der Laser verdreckt oder muss neu justiert werden“, sagt er. Das ist eine Aufgabe für Reiner Muhls Kollege, der verspricht, sich das Gerät gleich einmal anzusehen.