Ansichtssache Nachfragen sind auch bei Zukunftsprojekten erlaubt

Nur mal so zur Erinnerung: Die ersten Outlet-Pläne für Remscheid scheiterten 2022 nicht an Gegnern des Millionen-Projekts, sondern an Fehlern im Bebauungsplan, die die Richter am Oberverwaltungsgericht in Leipzig erkannten. Die Verbitterung war groß, im Rathaus verstand man die Welt nicht mehr.