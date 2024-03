Deutsche Staatsbürgerschaft Neues Gesetz löst in Remscheid große Nachfrage nach Einbürgerungen aus

Mit dem im Januar im Bundestag beschlossenen „Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“ hat die Bundesregierung auch in Remscheid einen regelrechten Ansturm auf die Einbürgerung ausgelöst. In einer Antwort auf eine Anfrage der CDU berichtet die Verwaltung von einem immensen „Anfragevolumen nach Terminen“ in der Ausländerbehörde. Es sei mit einem erheblichen Anstieg der Einbürgerungsanträge zu rechnen.