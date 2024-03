Staatsbürgerschaft in Remscheid Neues Gesetz löst große Nachfrage nach deutschem Pass aus

Der wohl größte Verstärker für den Wunsch, deutscher Staatsbürger zu werden, ist die vom neuen Gesetz ermöglichte doppelte Staatsbürgerschaft. Bislang mussten Menschen die Staatsbürgerschaft ihres Heimatlandes abgeben, um deutscher Staatsangehöriger zu werden. Dieser Passus hat viele Menschen von diesem Schritt abgehalten. Die Loyalität zur alten Heimat ist groß. Ein Blick in die Niederlande zeige, dass die „Hinnahme von Mehrstaatigkeit“ dort zu einer 2,5-fachen Steigerung der Anträge geführt habe, heißt in der Antwort auf die CDU-Anfrage. Aufgrund der vielen Nachfragen in den vergangenen Wochen erwartet die Stadt Remscheid bei der Personengruppe der Menschen aus der Türkei und aus den Balkan-Staaten einen Anstieg „mindestens in gleicher Höhe“.