Gastro-Szene in Remscheid : Nachfolger für Kult-Lokal gesucht

Ehringhausen Die Wirtschaft Richard Becker ist ein Unikat unter den Lokalen in Remscheid. Besitzer Wolfgang Paffrath sucht nach fast 39 Jahren einen Nachfolger. Verkaufspreis: 499.000 Euro.

Der Abschied auf Raten begann vor drei Jahren, als Paffrath, den Freunde und Stammgäste „Bü“ rufen, an Prostatakrebs erkrankte. Mittlerweile ist er genesen, aber vieles geht dem Wirt nicht mehr so leicht von der Hand wie früher. Als sein Koch im Sommer erst ausfiel, dann in Ruhestand ging, entschied sich der 71-Jährige mit seiner Ehefrau Sylvia Dönneweg-Paffrath (63) zur Zäsur. „Wir haben Bilanz gezogen und uns nicht zuletzt angesichts meines Alters entschieden, aufzuhören.“

Galgenhumor, denn die kleiner werdende Schar der Stammkunden ist sich einig: „Die Tradition muss fortgesetzt werden.“ Wie alt die Wirtschaft Richard Becker ist, ist unklar. Das Haus stammt aus dem Jahr 1800. Ein uraltes Dokument, das in der guten Stube an der Wand hängt, verweist auf eine „Säuferliste“ von 1853, in der die Polizei namentlich benannten Trunkenbolden den Zutritt verwehrte.

„In jedem Fall“, sagt Wolfgang Paffrath, „wurde das Lokal schon vom Vater und Großvater von Richard Becker betrieben.“ Richard Becker war sein Großonkel, der Kneipier mit der Fliege, der Mitte der 20er-Jahre in die Gaststätte einstieg und diese fast 60 Jahre prägte. 1980 erkrankte er und bat den Neffen, am Zapfhahn auszuhelfen. „Bü“, dessen Spitzname auf seine ersten Laute als Baby zurückgeht, sagte zu. „Es half mir, mein Studium in Siegen zu finanzieren.“ Als Richard Becker am 19.Mai 1982 mit 86 Jahren starb, stand Wolfgang Paffrath am Scheideweg. Nach Maschinenbau- und Lehramtsstudium gab es für den Lüttringhauser keine Berufsperspektive. „Referendariatsplätze an einer Berufsschule waren in Zeiten der Lehrerschwemme nicht zu bekommen.“