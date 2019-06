Wirtschaft in Remscheid : Nachfolger für Dehnke gesucht

Der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Frank Dehnke. Foto: Meuter, Peter (pm)

Remscheid In der nächsten Woche trifft sich der Verwaltungsrat, um die Nachfolge für den scheidenden Sparkassenvorstand Frank Dehnke zu regeln.

Noch bis Ende des Jahres leitet Dehnke die Bank. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Vorsitzender des Verwaltungsrates, ließ am Dienstag in einem Pressegespräch anklingen, dass er das Modell zwei plus eins weiterhin favorisieren würde. Die Dreierbesetzung im Vorstand sei ein Erfolgsmodell. Die Argumente für ein solches Modell seien durch den Weggang von Dehnke nicht hinfällig geworden.

Vor dreieinhalb Jahren entschied der Verwaltungsrat, mit Frank Thelen einen weiteren Vorstand zu berufen. Michael Wellershaus ist das dritte Mitglied. Überlegungen, den Augenblick zu nutzen, um Fusionsgespräche mit anderen Sparkassen zu führen, erteilte Mast-Weisz eine Abfuhr. „Die Bank ist gut aufgestellt“, sagte der OB mit Verweis auf die gestiegene Bilanzsumme und die Eigenkapitalquote. Die Kooperationen, wie sie mit dem Service-Center in Solingen und der gemeinsamen Ausbildung mit Radevormwald bestehen, sollen intensiviert werden. Remscheid sei auf den starken Partner Sparkasse angewiesen. Auch in Zukunft soll das Alleinstellungsmerkmal der städtischen Tochter erhalten bleiben: die Nähe zu den Kunden.

OB Mast-Weisz lobte Dehnke als einen verlässlichen Partner, der mit Empathie und Zielstrebigkeit die Bank durch schwierige Zeiten erfolgreich geführt habe. Dehnke begann seine Bankkarriere vor 30 Jahren in der Geschäftsstelle Hasenberg. Vor neun Jahren bestellte ihn der Verwaltungsrat zum Vorstandsvorsitzenden. Erst im Februar bekam er das Vertrauen für weitere fünf Jahre. Möchte ich mein Berufsleben in Remscheid beenden, oder etwas Neues wagen? Mit dieser Frage hat sich der 49-Jährige intensiv beschäftigt. Seine Antwort: „Mit 50 Jahren will ich auch woanders zeigen, was ich kann.“ Deswegen zieht es ihn zur Sparkasse Oberhessen.