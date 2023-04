Attacke in Remscheid Nachbarin mit Besenstiel attackiert

Smartes Auftreten, jungenhafte Gesichtszüge: Den Angeklagte hätte man sich singend in einer „Boygroup“ vorstellen können. Aber nicht mit der Hand am Hals seiner ehemaligen Nachbarin. Als die Frau den 30-Jährigen im Gerichtsflur sieht, bricht sie in Tränen aus. Von ihrem Mann ist zu hören, dass sich seine Frau in einer lebensbedrohenden Situation befunden habe und sie das Erlebte noch immer seelisch schwer belasten würde.