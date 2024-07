Ungewöhnlicher Karriereweg 46-jährige Remscheiderin macht Ausbildung mit ihren Kindern

Sie wollte noch mal ganz von vorne anfangen und endlich ihren Traumberuf lernen: Erzieherin. Also hat Miriam Heinsch-Wäschle mit Anfang 40 noch mal entschieden, eine Ausbildung anzufangen. Heute, mit 46 Jahren ist sie endlich fertig, hat gerade ihr Kolloquium bestanden. Dass sie deutlich älter als die meisten ihrer nun ehemaligen Klassenkameraden ist, ist dabei aber längst nicht das Ungewöhnlichste an ihrer Ausbildung: „Ich habe zeitgleich mit meiner Tochter und mit meinem Sohn an derselben Berufsschule denselben Beruf erlernt“, erzählt sie und lacht.