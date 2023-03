Ansichtssache in Remscheid Murmeltiertag in Lenneps „neuen Quartieren“

Das nennt man gutes Timing. Eine Woche nachdem er den Remscheidern eine saftige Erhöhung der Grundsteuer um rund 30 Prozent in Aussicht gestellt hat, präsentiert Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) einen Investor, der in Lennep einen dreistelligen Millionenbetrag für ein modernes, nachhaltiges Outlet-Center investieren will. Von der leeren Stadtkasse redet erst mal kaum einer mehr.