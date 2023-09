Klimaschutz in Remscheid Mit Sprit aus Abfällen senken die TBR die Treibhaus-Emissionen

Das Klima schonen und dabei am Ende noch Geld sparen – diesen doppelten Effekt erreichen die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) seit zwei Jahren mit dem Einsatz eines synthetischen Kraftstoffs mit dem Namen HVO 100. In mehr als 250 Fahrzeugen der Flotte der städtischen Tochter ersetzt er den herkömmlichen Dieselkraftstoff, berichtete Fuhrparkleiter Lutz Maier-Figge am Dienstag bei einem Pressetermin auf dem Betriebshof der Technischen Betriebe an der Nordstraße.