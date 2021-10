Unfall in Remscheid-Lennep : Motorradfahrer wird schwer verletzt

Unfall in Remscheid-Lennep

Lennep Am Montagabend wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Schwelmer Straße im Stadtteil Lennep schwer verletzt.

Der 20-Jährige war laut der Polizei in Richtung Beyenburg unterwegs. Als ein 58-Jähriger mit seinem Auto von der Otto-Hahn-Straße nach links auf die Schwelmer Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Schwerstverletzten ins Krankenhaus. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro.