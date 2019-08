Unfall in Lüttringhausen : Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Unfall in Lüttringhausen

Der Unfallverursacher flüchtete, meldete sich aber später in der Polizeidienststelle in Wipperfürth. Foto: dpa

Lüttringhausen An der Kreuzung Lindenallee und Ritterstraße kam es am Dienstag gegen 14 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte.

Ein Motorradfahrer (44) aus Stuttgart musste ausweichen, blieb am Randstein hängen und stürzte gegen einen Laternenmasten. Der Unfallverursacher flüchtete, meldete sich aber später in der Polizeidienststelle in Wipperfürth. Sachschaden: etwa 2000 Euro.