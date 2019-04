14.000 Euro Sachschaden : Motorradfahrer (80) bei Unfall schwer verletzt

Remscheid Schwere Verletzungen zog sich ein 80-jähriger Duisburger zu, als er am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Solinger Straße in Remscheid in einen Unfall verwickelt war.

