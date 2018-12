Remscheid: Moscheebau darf Probleme nicht überdecken

Meinung Remscheid Immer wieder trifft man Türken, die kaum Deutsch sprechen, obwohl sie seit vielen Jahren in Remscheid leben. Da ist etwas schiefgelaufen.

Das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken ist angespannt. Auch in Remscheid. Die berechtigte Kritik an der autoritären Staatsführung in Ankara und ihrem systematischen Abbau von demokratischen Rechten sorgt für eine erhöhte Sensibilität vor allem den Bürgern der Stadt gegenüber, die sich offen für das Erdogan-Regime aussprechen. Leider aktiviert die politische Großwetterlage auf lokaler Ebene Reflexe, die Vorurteile anheizen und es somit erschweren, auf einer sachlichen und respektvollen Basis miteinander zu kommunizieren. Jüngstes Beispiel sind die eher affektgetriebenen Äußerungen über mangelnden Integrationswillen, als bekannt wurde, dass die Ditib-Gemeinde die Fördergelder für den Umbau des Vorplatzes der Moschee an der Stachelhauser Straße nicht in Anspruch nimmt.