Park-Food-Festival in Remscheid : Mordsgaudi auf dem Schützenplatz

Remscheid Wenn in knapp einem Monat das beliebte Park-Food-Festival seine Zelte wieder im Stadtpark aufschlägt, erwartet die Besucher ein noch nie da gewesener Hingucker.

Am Montag, 16. September, wird ab 20 Uhr Dirk Trümmelmeyer seine „Soul Shake Party“ aus der Klosterkirche in der Alm steigen lassen. Am Mittwoch, 18. September, will Italo-Sänger Giovanni Zarrella mit seinem neuen Album „La vita è bella“ für Stimmung sorgen. „Sonntag bieten wir von 11.30 bis 14 Uhr ein Familien-Lunch mit bayrischen Spezialitäten an“, sagt Kärst. Für Montag, 23. September, wird das „Dynamische Duo“ (Ableger der Bon Jovi Tribut Band „Bounce“) auftreten. Mit einem Gottesdienst am Sonntag, 29. September, soll die Alm ihren Abschluss finden. Mit der Alm und der Hüttengaudi wollen Kärst und Clemens auf keinen Fall in Konkurrenz zum Oktoberfest am 5. Oktober in Lennep treten, betonen die Gastronomen. „Das ist nicht unsere Intention.“ Karten für die Alm gibt’s ab 20 Euro im Schützenhaus, bei Kromberg oder online unter www.remscheid-live.de.