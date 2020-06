Remscheider vor Gericht : Mordprozess – Zeugen erzählen schlimme Details

Remscheid/Wuppertal Vor Verhandlungsbeginn hatte sich der Angeklagte noch neben seinen Anwalt gesetzt. Der bat ihn dann, in den „Glaskasten“ umzuziehen – in sicherer Entfernung und dazu noch durch Sicherheitsglas geschützt.

Darauf deutlich zu sehen: das Opfer in einer Blutlache auf dem Teppich. Weil die 78-Jährige seine Bitte um Geld abgeschlagen hatte, soll er zum Messer gegriffen und ihr tödliche Schnittwunden am Hals zugefügt haben. Nachdem er sich im Bad die Hände gewaschen hatte, warf er Jacke und Jeans in einen Altkleidercontainer. Danach lief er erst zur Bank, um Geld vom Konto des Opfers abzuheben, und dann in den Tannenhof. Dort nahm er weiter an Therapiestunden teil, inmitten einer depressiven Phase soll er schon Wochen vor der Tat in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Den behandelnden Ärzten und Psychologen war nichts Ungewöhnliches an seinem Verhalten aufgefallen.