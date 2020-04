Gericht in Wuppertal : Mordprozess geht in dritte Runde

Mordprozess geht in dritte Runde

Gericht in Wuppertal

Remscheid/Wuppertal Die Mordanklage gegen den 36-jährigen Remscheider, der die Stiefoma seiner ehemaligen Lebensgefährtin wegen 1000 Euro erstochen haben soll, ging am Mittwoch in die dritte Runde.

Die geradezu gespenstische Atmosphäre in einem der größten Säle des Landgerichts Wuppertal war mit den Händen zu greifen. Die Prozessbeteiligten verloren sich in weiten Abständen, um möglichen Ansteckungsgefahren durch das Coronavirus aus dem Weg zu gehen.

Zu dieser gespannten Atmosphäre passte der innere Rückzug des sehr beherrscht wirkenden Angeklagten, der sich eigentlich erneut zu seiner Tat einlassen wollte. Trotz psychologischer Betreuung fühlte er sich zu einer Vernehmung aber nervlich nicht in der Lage, eine bereits laufende Umstellung seiner Medikation soll ihm das bis zum nächsten Termin ermöglichen.

Bluttat in Alkenrath: 19-Jähriger sticht zwei Mal mit Messer zu

Ermittlungen wegen Totschlags : Bluttat in Alkenrath: 19-Jähriger sticht zwei Mal mit Messer zu

Urteil in Mönchengladbach

Urteil in Mönchengladbach : Sechs Jahre Haft für Messerangriff

Da der Angeklagte nach eigener Aussage das für die Tat vorgeblich verwendete Steakmesser aus der Küche des Opfers zusammen mit der EC-Karte in einer Mülltonne entsorgt habe, fehlt den Ermittlern die Tatwaffe. Sie war trotz intensiver Suche nicht mehr auffindbar. Die Blut- und Druckspuren eines Messers auf der Tischdecke am Tatort wurden deshalb kriminaltechnisch untersucht, um so indirekt die Art des Messers einzugrenzen.