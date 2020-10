Monhof Antriebstechnik in Remscheid setzt auf E-Mobilität : Ausbau und Investition trotz Coronakrise

Monhof Antriebstechnik in Remscheid setzt auf E-Mobilität

Remscheid Der E-Mobilität gehört ein Teil der Zukunft, da ist sich Christian Pernat, Geschäftsführer von Monhof Antriebstechnik GmbH in Lüttringhausen, sicher.

Mit dem Thema Elektrik und elektrischer Antrieb kennt sich der gelernte Energieanlagenelektriker aus. Zukünftig möchte er das Leistungsspektrum seiner Firma um das Know-how zur Reparatur defekter Elektromotoren für Autos erweitern, um so den Betrieb auch für die Zukunft zu rüsten.

Stabiles Handwerk Rund 7380 Menschen in Remscheid arbeiten im Handwerk, 520 davon sind Auszubildende mit einer hohen Chance auf Übernahme.

Betriebsübernahme Christian Pernant arbeitete 13 Jahren in leitender Funktion bei Monhof Antriebstechnik, bevor er im Januar 2019 Chef der 1949 gegründeten Firma wurde. Sein damaliger Chef hatte die Übernahme frühzeitig vorbereitet.

Neben dem Vertrieb zählen Instandsetzung und Reparaturen von Elektromotoren, Getrieben, Pumpen, Ventilatoren und Maschinen sowie Engineering und Dienstleistungen im Bereich Elektrotechnik für viele Industriekunden zum Arbeitsfeld der Monhof Antriebstechnik. Die Kunden des Handwerksbetriebs stammen unter anderem aus der Automobil-, Nahrungsmittel- oder Werkzeugindustrie. Diese fragen bei dem Lüttringhausener Unternehmen seit dem Ausbruch der Coronakrise vermehrt für Reparaturen und Ersatzteile an. Gerade im Bereich für Konfektionsarbeiten bei Ersatzteilen wurde das Angebot ausgeweitet, um den Bedarf zu decken. Teile aus China waren nicht mehr lieferbar, sodass Pernant und sein Team Lösungen für ihre Kunden erarbeitet haben. „Dienstleistungen gehen immer mehr ins Handwerkliche rein“, betont der Geschäftsführer. Deshalb will er in den Bereich weiter ausbauen.