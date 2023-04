Remscheider vor Gericht Mofa-Raser nimmt Berufung zurück

Am Ende waren die Beweise erdrückend, der ältere Angeklagte (68) kam in Haft. Er soll auf den mittlerweile 29-Jährigen einen schlechten Einfluss gehabt haben, der war damals mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Und das, obwohl es schon damals etliche Vorstrafen gegeben hatte, vor allem auch wegen des Fahrens ohne Führerschein. Um einer 13-jährigen Kirmesbekanntschaft mit Liebesperlen und Popcorn zu imponieren, war er dazu auch noch in einen Süssigkeitenwagen eingebrochen.