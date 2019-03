Remscheider Innenstadt: Mögliche Allee-Öffnung beunruhigt Anwohner

Remscheid Die Bewohner der Mandtstraße 5 sind in großer Sorge.

„Bei uns im Haus geht fast die Hälfte an einem Rollator, was auf der Straße für die Betreffenden nicht einfach ist“, sagt Helga Wiesner, die zwar ohne Hilfsmittel auskommt, aber an ihre Hausbewohner denkt. Die Wiederöffnung der einstigen Hauptgeschäftsstraße für Autos halten die älteren Herrschaften für „unsinnig“, wie sie in ihrer Protestnote deutlich machen. „Unsere Straße wird zur Rennstrecke“, befürchtet Christa Keunecke (83 Jahre). Die Bewohner denken neben einer Belebung auf dem Asphalt auch an den Lärm, der deutlich zunehmen werde. „Man darf nicht vergessen, dass dieser an Wochenenden durch die drei Kneipen in unmittelbarer Nachbarschaft ohnehin hoch ist“, gibt Wiesner zu bedenken.