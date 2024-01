Nahversorgung in Remscheid Moderner Rewe-Markt kommt in Lennep gut an

Die Lenneper haben ihren Rewe-Markt an der Wupperstraße vermisst. Diesen Eindruck konnte man bei der Wiederöffnung am Dienstagmorgen gewinnen. Stammkunden wie Marita Müller (71) nutzen bereits zu früher Stunde die Gelegenheit, sich ein Bild zu machen, was sich in der viermonatigen Renovierungs- und Modernisierungsphase verändert hat. Die wichtigsten Veränderungen: