Am Mittwoch auf dem Wochenmarkt : Mobile Chefredaktion zu Gast in Lennep

Remscheid Die Bergische Morgenpost lädt im Rahmen des Wochenmarktes die Bürger nach Lennep ein – am Mittwoch von 11 bis 12.30 Uhr zur Mobilen Chefredaktion.

Auch lokale Prominenz hat ihr Kommen zugesagt. So werden Remscheids Stadtdirektor Sven Wiertz und Lenneps Bezirksbürgermeister Markus Kötter vor Ort sein. Beide stehen für Fragen rund um die Stadtentwicklung, insbesondere in Lennep, zur Verfügung. In lockerer Runde soll über den Stadtteil geplaudert werden. Welche Entwicklung stößt einem besonders auf, welche Perspektiven finden Anklang und Zustimmung? Erzählen Sie uns, was das Leben in Lennep lebenswert macht, und was sich verbessern sollte.Das Team der Bergischen Morgenpost bietet zu diesem Anlass die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel und einer Glücksrad­aktion teilzunehmen. Wer sich in Lennep auskennt, hat gute Chancen. Außerdem sind unsere Gesprächspartner eingeladen, Kaffee und Softdrinks sowie kleine bergische Köstlichkeiten zu genießen.