Remscheid: Mitte Dezember Einweihung des neuen Kinos

Kinostart in Remscheid

Noch steht Theaterleiter Jörg Bender in einer Baustelle. Foto: Michael Schütz

Mitte Dezember präsentiert Cinestar sein neues Kino am Remscheider Bahnhof. Auch ein Stargast soll kommen.

Allenfalls um 24 Stunden soll sich der Tag der Eröffnung noch verschieben: Am Mittwoch, 12., oder Donnerstag, 13. Dezember, will Cinestar sein neues Kino am Hauptbahnhof mit einer Premierenparty präsentieren. Als erster Film läuft eine Vorpremiere, auch ein Stargast werde erwartet, sagt Jörg Bender. Mehr mag der Theaterleiter noch nicht verraten.