Mitmach-Projekt auf der Alleestraße Kunst als kreative Kraft soll die Allee verändern

Den City-Lauf gibt es leider seit 2015 nicht mehr, auch Sportgeschäfte sind auf der Alleestraße längst Mangelware. Bei der neuntägigen Aktion unter dem Motto „Bitte berühren, Remscheid!“, die am Freitag in der Fußgängerzone startet, wird auch Sport mal wieder eine Rolle spielen. Am Samstag, 11. Mai, will der 100-Meter-Sprinter Eddie Reddemann vom TSV Bayer Leverkusen die Passanten auf der Allee in Bewegung bringen.