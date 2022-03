Remscheider vor Gericht : Mit Drogen gehandelt? Angeklagter widerspricht

Remscheid Es ist eine Anklage gegen einen „atypischen“ Drogenhändler. Das behauptet der Verteidiger des 40-jährigen Remscheiders, in dessen elterlicher Wohnung die Polizei im Juli 2000 eine Sporttasche fand, in der eine Kühltasche mit rund 37 Gramm Amphetamin-Base verstaut war.

In einem ausführlichen Geständnis stritt der Angeklagte nichts ab. Pro Monat habe er rund 100 bis

150 Gramm des Stoffes an Wuppertaler Drogenumschlagplätzen gekauft, am Hauptbahnhof, der Gathe und in Wichlinghausen, immer von einer Wuppertaler Partybekanntschaft, die er „Bowser“ nach einer bösartigen Computerspiel-Schildkröte nannte – eine Identifikation über die Handynummer blieb für die Ermittler ohne Erfolg.