Rotationstheater in Lennep : Mit Comedy aus der Zwangspause

Rotationstheater in Lennep

„Dat Rosi“ strapaziert am 18. September die Lachmuskeln der Zuschauer in Lennep. Foto: Peter Riese

Lennep Im Lenneper Rotationstheater geht das kulturelle Leben weiter. Den Auftakt macht am 11. September Comedian John Doyle. Eine Woche später ist dann „Dat Rosi“ mit Klamauk in gewohnter Ruhrpott-Manier zu Gast.

Nach der mehrmonatigen Zwangspause geht das kulturelle Leben nun auch im Rotationstheater in der Lenneper Altstadt wieder los. Im Kellertheater sind besondere Hygienemaßnahmen einzuhalten, entsprechend streng ist das Hygienekonzept, dass sich das Team um Reintraut Schmidt-Wien und ihren Sohn David Schmidt überlegt hatte (die BM berichtete).

Heute in einer Woche, also am Freitag, 11. September, geht es nun mit dem Programm „Das Leben ist Abenteuer genug!“ des US-amerikanischen Comedian John Doyle los. Das hatte eigentlich schon stattfinden sollen. „Aber wegen der Corona-Pandemie ist die Premiere seinerzeit ausgefallen“, sagt Reintraut Schmidt-Wien.