Stadtentwicklung in Remscheid Mit „Butterfly“ soll die Alleestraße aufblühen

16 Blumentürme mit 1,70 Meter Höhe hat die in Kleve am Niederrhein ansässige Flower and Shower GmbH im Abschnitt zwischen Scharffstraße und Markt platziert. „Butterfly“ heißt die insektenfreundliche Blumen-Mischung, die der Alleestraße in den kommenden Monaten ein freundlicheres Gesicht geben soll. Platziert wurden die 300 Kilogramm schweren Blumeninseln in den Freiräumen zwischen den Alleebäumen, die gerade in sattem Grün stehen. So bleiben Rettungswege für Feuerwehr und Krankenwagen frei.