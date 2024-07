Ölentsorgung in Remscheid Mit alten Speisefetten die Umwelt schützen

Mit einer neuen Kooperation wollen die Technischen Betriebe (TBR) jetzt die Bürger animieren, mehr für den Umweltschutz zu tun. An zwei Standorten (zwei Sammelstellen am Wertstoffhof an der Solinger Straße und eine vor dem TBR-Gelände Nordstraße) stellt die Firma Münzer aus Österreich ihre Sammelcontainer für Altfette auf. Remscheider können ab jetzt ihre alten Speisefette in Plastikflaschen füllen und in die Container werfen – genau wie es etwa bei Altglas geschieht. In die Sammelboxen der Firma Münzer dürfen allerdings keine Glasflaschen landen. Das liegt an der besonderen Technik, mit der die Fette am Ende verwertet werden.