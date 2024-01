Sohn übernimmt Malerbetrieb in Remscheid Familienübernahme in einem „vielschichtigen“ Beruf

„Ich wusste schon in der Grundschule, dass ich den Laden übernehmen will“, erinnert sich Patrick Stöter: „Wenn die anderen Kinder gesagt haben, ich will Polizist oder Feuerwehrmann werden, hab ich gesagt, ich werde Maler.“ Der 34-jährige Malermeister übernimmt den Familienbetrieb und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Michael Stöter – und ist damit in Remscheid, aber im Grunde auch in ganz Deutschland, ein Exemplar einer aussterbenden Art. Denn immer weniger Kinder wollen die Betriebe der Eltern übernehmen, immer mehr Gewerbetreibende haben Probleme, einen Nachfolger zu finden. Auch an der Handwerksbranche geht diese Entwicklung nicht spurlos vorbei, erklärte Fred Schulz, Geschäftsführer und Pressebeauftragter der Maler- und Lackierer-Innung Remscheid sowie der hiesigen Kreishandwerkerschaft.