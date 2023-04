Remscheider Innenstadt Millionenprojekt wächst jetzt in die Höhe

Bislang ließen die Arbeiten am Friedrich-Ebert-Platz noch wenig Rückschlüsse auf seine künftige Gestaltung zu. Das ändert sich in den kommenden Monaten. Beim symbolischen ersten Spatenstich für das neue Betriebsgebäude der Remscheider Stadtwerke griffen Vertreter von Stadtwerken, Stadtverwaltung und Politik am Dienstag in einer eiförmigen Vertiefung für das Fundament für die Fotografen zur Schaufel.