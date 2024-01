Ansichtssache Mieter sind keine Investitionsobjekte

Die Situation der Mieterinnen und Mieter in den Velero-Häusern an der Emil-Nohl-Straße sowie Schneppendahler Weg 8 sind trotz der mittlerweile wieder laufenden Heizung erschreckend. Die Heizungsprobleme waren lediglich die Spitze des Eisbergs teils desolater Wohnsituationen. Schimmel, der sich über ganze Außenwände erstreckt, ungepflegte Wohnanlagen mit Müllbergen und offene Wasserleitungen in Wohnräumen – all das findet sich in den Häusern am Hasenberg. Man könnte fast meinen, hier schöpft ein Vermieter zwar fleißig Mieteinkünfte ab, investiert in den Bestand aber nur im kleinsten Maße.