Problem-Wohnungen in Remscheid Mieter-Proteste in weiterem Velero-Objekt

Der Kampf der Velero-Mieter an der Emil-Nohl-Straße hat Wellen geschlagen und nach der großen medialen und politischen Resonanz nicht nur den Eigentümer in Bewegung gesetzt. Mieter eines anderen Velero-Objekts am Lenneper Hof hat die Initiative am Hasenberg inspiriert, selber aktiv zu werden. Auch in den 16 Häusern in der Parallelstraße sind die Zustände aus ihrer Sicht kritisch bis unzumutbar.