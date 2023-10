Investition lohnt kaum in Remscheid Sozialer Wohnungsbau liegt weiter auf Eis

Remscheid · Bauherren sind die Hände gebunden: Trotz hoher Baukosten liegt der Quadratmeterpreis in Sozialwohnungen in Remscheid bei etwa sechs Euro. Neubauprojekte bleiben laut Stadt und Gewag so unwirtschaftlich.

12.10.2023, 17:30 Uhr

Dieses Grundstück in Lennep zwischen Leverkuser Straße und Zeppelinstraße bleibt vorerst unbebaut. Foto: Jürgen Moll

Warum tut sich weiterhin nichts im sozialen Wohnungsbau? Trotz der allgemein stark angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt könnte die aktuelle Zinsentwicklung dafür sorgen, dass der Sozialwohnungsbau wieder attraktiver wird. Denn: Die Zinsen für Kredite auf dem freien Markt orientieren sich am Europäischen Leitzins, der laut Stadtverwaltung seit Juli 2022 zehnmal erhöht wurde. Mittlerweile liege er bei 4,5 Prozent, heißt es in einer städtischen Mitteilungsvorlage. Dagegen sind die Zinsen für den sozialen Wohnungsbau seitdem etwa gleich geblieben, denn sie orientieren sich an den Konditionen der NRW-Bank.