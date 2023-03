Remscheider vor Gericht Messie lässt über 100 Tiere verwahrlosen

Geständig, aber uneinsichtig, dazu renitent und mit einer Viertelstunde Verspätung präsentierte sich der Angeklagte am Donnerstagmorgen der Richterin am Remscheider Amtsgericht. Es war bereits seine dritte Anklage, doch die Gepflogenheiten vor Gericht schienen dem Rentner noch nicht geläufig zu sein. Wortkarg und selbstverständlich trat er verspätet in den Saal ein und setzte sich zunächst neben die Staatsanwältin. „Wer sind Sie?“, fragte die Richterin. Der Angeklagte gab sich zu erkennen. „Sie sind zu spät“, rügte die Vorsitzende und erhielt als Begründung eine spitze Erwiderung. „Ja, hier findet man ja keinen Parkplatz.“