Angriff in Remscheid : Messerstecher kommt in Psychiatrie

Messerstecher kommt in Psychiatrie

Angriff in Remscheid

Der 41-Jährige litt zum Tatzeitpunkt an einer akuten Schizophrenie. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid Im Prozess des wegen versuchten Mordes angeklagten Mannes, der im September 2021 einen Arbeitskollegen mit 26 Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte, wurde nun das Urteil verkündet.

Die Kammer ordnete die Unterbringung des Beschuldigten in der Psychiatrie an. Der 41-Jährige litt zum Tatzeitpunkt an einer akuten Schizophrenie, er galt bereits vor Prozessbeginn als schuldunfähig.