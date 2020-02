Attacke im Remscheider Südbezirk : Messerangriff in Spielothek

Polizisten konnten den Angreifer festnehmen. Foto: Michael Scholten

Südbezirk In einer Spielothek an der Burger Straße ist ein Mann mit einem Messer am Bein verletzt worden.

Die Attacke ereignete sich der Polizei zufolge am Dienstag gegen 23 Uhr. Zwei Männer – 58 und 35 Jahre alt – waren in Streit geraten. Der ältere der Streithähne zog ein Messer und griff seinen Gegenüber an.

Der Verletzte musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Opfer und Zeugen kannten den Täter, der von der Polizei zu Hause angetroffen und festgenommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

(red)