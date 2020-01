Prozess in Wuppertal : Messerangriff – 22-Jähriger vor Gericht

Der Prozess wird fortgesetzt. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Remscheid/Wuppertal Er spricht so leise, dass man ihn auch mit einem Mikrofon kaum verstehen kann. Auch sonst wirkt der 22-Jährige, der seine Freundin im Juni 2019 mit einem Messerstich schwer verletzt hatte, eher zurückhaltend.

Von Reue geplagt, ließ er das Gericht wissen, dass die 19-Jährige seine „große Liebe“ gewesen sei. Für die junge Frau habe er seine Fußballkarriere an den Nagel gehängt. „Da ging nur entweder A oder B“, erinnerte sich der Angeklagte. Als 16-Jähriger habe er seine damals 14 Jahre alte Freundin kennengelernt und der habe es nicht gefallen, ihn mit seinem Sport teilen zu müssen. So habe er unter anderem in Leverkusen gespielt und auch bei einer türkischen Erstliga-Mannschaft ein Probetraining absolviert, während die Freundin mit seiner häufigen Abwesenheit gehadert habe.

„Fußball war mein Traum, mit der Beziehung ist das kaputtgegangen“, schildert der Angeklagte die schwierige Lage, in der er sich befunden habe. Beruflich habe er sich dann neu orientiert und bei einem Wachdienst gearbeitet, für den er unter anderem beim Auswärtigen Amt in Bonn und beim Düsseldorfer Landtag gearbeitet habe.

Von dort sei er am Tattag nach Remscheid zur Freundin gefahren, nachdem ihm Bekannte gesagt hatten, dass sich die 19-Jährige bei einer Dating-App angemeldet habe. Dass die junge Frau ihn nicht in die Wohnung lassen wollte, konnte er nicht akzeptieren. Er stieg durchs Küchenfester ein, stellte das spätere Opfer zur Rede und nachdem ihm die Freundin gesagt hatte, dass ihn das alles nichts mehr angehe, griff er zum Küchenmesser. Polizeibeamte griffen ihn später in der Nähe des Supermarktes auf, in den die Frau geflohen war. Seinen unbekleideten Oberkörper erklärte er den Beamten damit, dass er mit dem T-Shirt deren Blutung habe stillen wollen.

Durch fünf Beziehungsjahre hindurch waren der Angeklagte und seine Freundin stetig vom On-Modus in den Off-Modus gewechselt – zum Tatzeitpunkt hatte man sich mal wieder getrennt. Dass sie häufig fremdgegangen sei, hatte die 19-Jährige bereits am ersten Verhandlungstag erzählt. Beinahe 800 Seiten voller WhatsApp-Nachrichten allein aus 2019 ließen deutlich werden, wie sehr der Angeklagte unter den Verletzungen gelitten hatte. Die Ermittler ließen einen Dolmetscher eine Zusammenfassung fertigen. Darin ist nachzulesen, dass man sich immer wieder gestritten, aber auch wieder versöhnt habe.