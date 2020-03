Remscheider vor Gericht : Messer-Mord – Prozess geht weiter

Remscheid/Wuppertal Remscheider soll eine 79-jährige Frau mit einem Steakmesser erstochen haben.

Erst Wochenendbeziehung mit getrennten Wohnungen in Barmen und Remscheid, dann eine gemeinsame Wohnung an der Westkotter Straße in Barmen. Eine Hochzeit kam nicht zustande, weil man sich über die Bewirtung der Gäste nicht einigen konnte, aber die Kinder kamen trotzdem. Heimweh nach ihrer Verwandtschaft ließ die Familie wieder nach Remscheid ziehen, in Wuppertal fühlte sie sich nicht wohl.