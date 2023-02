Gastro in Remscheid Mehrwegpflicht noch nicht ausgereift

„Es wäre einfacher für die Kunden, wenn sie in dem einen Laden einen Pfandbecher kaufen, den sie im nächsten wieder abgeben könnten“, so Hausmann. Ob ein einheitliches System tatsächlich den Durchbruch bei der Nachfrage nach Mehrwegverpackungen bringt, wird aktuell in einem Pilotprojekt in Hessen und Rheinland-Pfalz getestet.