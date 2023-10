Kinderarztversorgung in Remscheid Rückhalt für städtische Kinderarztpraxen: „Wir werden das weiter unterstützen“

Für ihr Engagement in den beiden Kinderarztpraxen in Lüttringhausen und Alt-Remscheid hat die Stadtverwaltung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Wohnen und Pflege (ASGWP) viel Zustimmung und Rückhalt vom überwiegenden Teil der Ratsfraktionen erhalten. Wie berichtet, ist der Betrieb der beiden Praxen, welche die Stadt auf Wunsch der Politik vor zwei Jahren übernahm, um einen drohenden Versorgungsengpass in der Kinder- und Jugendmedizin zu verhindern, bislang nicht kostendeckend – und wird es auch in der Zukunft wohl nicht sein können.