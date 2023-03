Outlet-Center in Remscheid Mehrheit des Rates begrüßt neue DOC-Pläne

Auf überwiegend positive Resonanz stößt bei den Ratsfraktionen die Absicht der Unternehmerfamilie Dommermuth, in Lennep auf den DOC-Flächen ein „Shopping-Center mit Outlet-Charakter“ zu bauen. Am Mittwoch hatte die Stadtspitze diese Pläne der Presse vorgestellt. Das Shoppingdorf soll 120 bis 140 Läden mit insgesamt 18.000 Quadratmetern Verkaufsfläche beheimaten und komplett von begrünten und begehbaren Dächern überspannt sein. Einen dreistelligen Millionenbetrag will das Unternehmen investieren, von rund 500 Arbeitsplätzen ist die Rede.