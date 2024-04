E-Mobilität in Remscheid Schnelle Ladetechnik – „Wir müssen dahin, wo wir noch nicht sind“

Die Stadtwerketochter Energie und Wasser Remscheid (EWR) plant die Einrichtung einer weiteren Schnelllade-Station für E-Autos im öffentlichen Raum. Geplant ist, in diesem Jahr am Parkplatz am Teo Otto Theater einen Standort mit Schnellladetechnik einzurichten. „Das ist auch ein Wunsch des Oberbürgermeisters“, sagt Tim Folger, Abteilungsleiter Elektromobilität, im Gespräch mit unserer Redaktion. Auswertungen der in der Nähe des Theaters schon vorhandenen Ladepunkte mit der langsameren AC-Ladetechnik an der Konrad-Adenauer-Straße zeigen, dass dort bei Vorstellungen im Teo Otto Theater auch in den Abendstunden Autobesitzer ihr Auto mit Strom betanken.