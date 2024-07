Ansichtssache in Remscheid Mehr Druck aus der heilen Ampel-Welt

Schuld an Problemen sind bekanntlich oft andere. Sei es nun bei Solaranlagen auf den städtischen Dächern oder beim Erwerb von Gewerbeflächen in Bergisch Born. Die Remscheider Ampelmehrheit gab sich bei einer Pressekonferenz ausgesprochen motiviert, an einigen Stellen zukünftig den „Finger in die Wunde zu legen“, so David Schichel (Grüne). Hier steigt die Spannung. Denn bisher liegen – zugegeben einem subjektiven Eindruck nach – die örtlichen Christdemokraten ganz vorne in Sachen: „Wer stellt die meisten, teils auch unangenehmen Fragen an die Stadtverwaltung?“. Will die Ampel hier etwa mitziehen? Wenn ja, dann bleibt zu hoffen, dass sich derlei Ambitionen in konstruktivem Druck auf die Stadt äußern und nicht nur haufenweise Papierkram, der am Ende Entscheidungen noch mehr in die Länge zieht.