Kommunalwahl : Mehr Auswahl auf dem Stimmzettel

Remscheid Neun verschiedene Parteien, Gruppen und Wählergemeinschaften wollen im September in den Rat einziehen. Sechs Kandidaten gibt es für den OB-Posten. Mit „echt.Remscheid“ gibt es eine neue lokale Wählergruppe.

Mehr Auswahl auf dem Stimmzettel haben die Remscheider höchstwahrscheinlich bei der Kommunalwahl am 13. September. Insgesamt neun Parteien, Gemeinschaften oder Gruppen haben ihre Unterlagen fristgerecht bis zum 17. Juli beim Wahlamt der Stadt eingereicht. „Es werden immer mehr“, sagt Bernd Hoffmann, der seit vielen Jahren in der Verwaltung für die Koordination der unterschiedlichen Urnengänge zuständig ist. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2014 standen noch sieben Parteien bei der Besetzung des Stadtrats zur Wahl. Alle sieben zogen auch in den Rat ein. Die Spannbreite reicht von 20 Sitzen (CDU) bis zwei Sitze (FDP; Wählergemeinschaft, Pro Remscheid). Die endgültige Entscheidung über die Zulassung zur Wahl fällt der Wahlausschuss in der kommenden Woche. Grundlage ist eine Vorprüfung, die das Wahlamt vorgenommen hat.

Wer ist neu? Hinzugekommen auf der Liste der Parteien, die auf dem Remscheider Stimmzettel erscheinen wollen, ist wenig überraschend die AfD (Alternative für Deutschland), die in anderen NRW-Städten schon bei der Wahl im Jahr 2014 angetreten war. In NRW kam sie damals insgesamt auf 2,5 Prozent der Stimmen. Die AfD hat allerdings nur für sechs der insgesamt 26 Remscheider Wahlbezirke einen Direktkandidaten aufgestellt. In Lüttringhausen ist sie gar nicht vertreten, im Südbezirk dafür drei Mal. Einen eigenen OB-Kandidaten stellt die AfD nicht.

Überraschender ist der Auftritt der neuen Wählergruppe echt.Remscheid e.V. um die Lenneperin Bettina Stamm. Sie ist bekannt aus ihrer Arbeit in der Bürgerinitiative Lennep, die sich gegen den Bau des DOC engagiert hat. Zwischenzeitlich war sie für die Fraktion Die Linke in Fachausschüssen aktiv. Unzufriedenheit mit der Arbeit der Remscheider Parteien habe sie und ihre Mitstreiter zur Gründung einer eigenen Wählergruppe motiviert, sagte Bettina Stamm im Gespräch mit unserer Zeitung. Gegründet als kleine Gruppe im April besteht echt.Remscheid mittlerweile aus mehr als 20 Mitstreitern. So schafft es die Gruppe auch, in 24 von 26 Wahlbezirken einen eigenen Kandidaten an den Start zu bringen. Das erhöht die Chance auf einen Einzug in den Rat ebenso wie die Tatsache, dass Bettina Stamm für echt.Remscheid als OB-Kandidatin antreten will. „Wir sind keine Ein-Themen-Partei“, sagt Bettina Stamm. Die DOC-Entscheidung sei politisch gefallen, liege jetzt beim Gericht. Das Kommunalwahlprogramm decke die wichtigen Themen der Stadt ab, kündigt sie an.