DOC-Flächen in Remscheid McArthurGlen will nun doch kein Outlet mehr bauen

Am Freitag, 17. März, habe Mc ArthurGlen über seinen Anwalt zunächst telefonisch und anschließend in einer schriftlichen Nachricht dem Oberbürgermeister mitgeteilt, dass man sich nicht weiter am Verfahren für ein neues Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep beteiligen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.