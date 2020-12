In Remscheid bei SMS Sicherheitstechnik ausgebildet : Max Koch ist Deutschlands bester Jung-Elektroniker

In Remscheid bei SMS Sicherheitstechnik ausgebildet

Seit dieser Woche hat er es schriftlich. Max Benedikt Koch ist der beste Nachwuchs-Elektroniker in Deutschland im Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik. Der 21-Jährige bekam am Montag im Remscheider Unternehmen SMS Sicherheitstechnik Mike Schimmel seine Siegerurkunde überreicht. Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, war dafür ins Bergische gereist. Die übliche Feierstunde mit Festessen, bei dem auch die Sieger aus den anderen Berufen teilnehmen, fällt in diesem Jahr wegen Corona aus.